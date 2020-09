Bacchetta “la nascita di Industriaumbra SPA è una grande opportunità per tutto il territorio”

“La nascita di Industriaumbra SPA

dalla fusione delle aziende Brefiocart e Fisadorelli e’ senza dubbio un fatto rilevante nel panorama comprensoriale, regionale e nazionale in ambito produttivo in un settore quello cartotecnico di grande significato storico per Città di Castello e altotevere. Un evento di notevole importanza che premia la caparbietà, professionalita’ di imprenditori delle aziende Fisadorelli ( Biagioni e Dorelli) di Città di Castello e Brefiocart di Sigillo che hanno saputo cogliere la straordinaria opportunità di fare sinergia ed unire le forze per affrontare le sfide dei prossimi mesi ed anni in un momento cruciale per l’economia e i mercati nazionali ed internazionali. Un segnale positivo che come istituzioni non possiamo che salutare e sottolineare con speranza per il bene dei nostri territori e per le prospettive occupazionali e di sviluppo lavorativo”. E’ quanto dichiarato dal Sindaco di Citta’ di Castello in riferimento alla nascita della

nuova realtà produttiva che è stata illustrata all’Assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni, a Perugia nella sede di Confindustria

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati