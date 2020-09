Volley mercato serie C/F: Città di Castello settore giovanile, ufficiale Alice Ioni

Il Città di Castello pallavolo di serie C femminile ripresenta nel proprio roster l’atleta Alice Ioni, ruolo attaccante di banda; la tifernate, cresciuta nel vivaio della società, disputando tutti i campionati giovanili, ritorna a giocare con i colori biancorossi dopo un anno di fermo dedicato al primo anno di studi universitari; era già stata atleta di serie C del club negli anni passati. Il direttore sportivo Maurizio Mandrelli l’ha contattata in pieno periodo COVID e l’ha convinta a riprendere l’attività sportiva riportandola a far parte del roster dandogli la possibilità di rimettersi in gioco in questo campionato regionale Umbro, consapevole che un atleta del suo calibro possa essere utile ad un gruppo nuovo ma di prospettiva futura.

Rientrata in palestra per riprendere la forma già nei mesi di giugno e luglio agli ordini degli allenatori Brizzi e Barrese, la ragazza si è dimostrata carica ed entusiasta per la nuova avventura che andrà ad affrontare.

