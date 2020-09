Volley mercato serie C/F: Città d Castello, ufficiale Veronica Montgomery

Il Città di Castello pallavolo di serie C femminile inserisce nel team per la stagione agonistica 2020/2021 l’atleta Veronica Montgomery, ruolo schiacciatrice di banda/opposta; la ragazza classe 1999, cresciuta nella Starvolley di C. di Castello si è accordata con la società biancorossa per affrontare il salto di categoria e mettersi a disposizione dei tecnici di riferimento Brizzi e Barrese. L’atleta si è dimostrata entusiasta dell’accoglienza riservatale e vogliosa di iniziare subito la nuova stagione ricca di emozioni nuove e con la possibilità finalmente di confrontarsi in un campionato regionale di ottimi valori e qualità. La società vede nella ragazze delle doti importanti oltre ad una fisicità da potenziare ed un lato tecnico da perfezionare per potersi esprimere a buoni livelli. Per fare il salto di qualità servirà l’applicazione costante e determinata di ogni singola atleta e di un gruppo coeso ma sarà sempre il campo a dare le giuste risposte.

