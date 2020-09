Umbertide: scuole, riaperte le iscrizioni per mensa e trasporto, garantita la partenza dei servizi nel rispetto delle norme anti Covid-19

Il Comune di Umbertide comunica che sono state riaperte le iscrizioni ai servizi scolastici comunali di mensa e trasporto per l’a.s. 2020/2021. Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente online, con collegamento e registrazione alla sezione Carta Servizi Scolastici (raggiungibile dalla home page del sito istituzionale www.comune.umbertide.pg.it) già operativa per la consultazione della situazione contabile e per i pagamenti dei servizi educativi e scolastici comunali.Per quanto riguarda il trasporto scolastico il servizio sarà erogato a partire dal 14 settembre nel pieno rispetto delle linee guida di prevenzione dal contagio da Covid-19. Il servizio mensa partirà da lunedì 28 settembre per tutelare al meglio i nostri studenti, in quanto la ditta appaltatrice ha richiesto ulteriori giorni per adeguare e completare l’organizzazione del medesimo ai protocolli anti Covid-19 previsti per il settore.Le modalità per procedere alle iscrizioni ai servizi scolastici comunali sono disponibili nel portale dedicato. L’iscrizione ai servizi è valida per l’intero anno scolastico.Le iscrizioni effettuate dopo tale termine saranno accolte con riserva e valutate sulla base della disponibilità di posti. Per ogni ulteriore informazione o chiarimento contattare l’Ufficio Servizi Scolastici telefonicamente ai numeri 075 9419224 – 075 9419225 (dal lunedì al venerdì ore 8.30-13.30, il martedì e giovedì anche ore 15.30-17.30) o via e-mail all’indirizzo istruzione@comune.umbertide.pg.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati