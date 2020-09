Ultimati i lavori di ripristino del palazzetto dello sport dopo il crollo del 3 agosto scorso: ora al via l’intervento di manutenzione strordinaria da 100 mila euro già programmato

A distanza di circa un mese dal crollo dovuto all’eccezionale ondata di maltempo dello scorso 3 agosto, sono stati ultimati i lavori di ripristino della parete sud del palazzetto dello Sport di Trestina. Nell’ultima seduta il consiglio comunale ha approvato la deliberazione finalizzata al riconoscimento e al finanziamento del debito fuori bilancio relativo alla spesa di 21 mila 925,84 euro sostenuta dall’amministrazione per l’intervento in regime di somma urgenza. L’investimento è servito ad acquistare i 25 pannelli di altezza pari ad 11 metri, per una superficie complessiva di 275 metri quadrati, necessari a ristrutturare l’impianto e a sostenere i costi per il montaggio delle nuove pareti e allo smaltimento di quelle collassate, ma anche ad effettuare le opere di consolidamento utili ad assicurare la fruibilità del complesso sportivo in piena sicurezza. A ripristino completato, potranno ora essere effettuati i lavori di manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport di Trestina già programmati dal Comune con un investimento di 100 mila euro, il cui inizio è stato ritardato dal danneggiamento dell’impianto. L’intervento consisterà nella impermeabilizzazione del lastrico solare e nella sostituzione degli elementi di lattoneria danneggiati o ammalorati, nella sostituzione di alcuni infissi e nella mitigazione del fenomeno all’umidità di risalita. Contestualmente saranno eseguiti interventi di ripristino, sostituzione e riparazione di tutti gli elementi di finitura danneggiati e deteriorati. Si interverrà inoltre per sostituire i dispositivi a servizio dell’impianto antincendio e per la manutenzione dell’ingresso e della pavimentazione in legno della palestra. L’investimento è stato finanziato attraverso l’accensione di un mutuo con l’istituto per il credito sportivo, a valere sul bando “Sport missione comune” che consente il totale abbattimento degli interessi relativi alla spesa da sostenere

