Tutto pronto per TIFERNO COMICS 2020

C’è grande attesa per l’edizione 2020 di Tiferno Comics che aprirà le sue porte al pubblico sabato 12 settembre. Lo si è visto anche questa mattina (mercoledì 9 settembre) in occasione della conferenza stampa tifernate, dove la Sala Consiliare del Comune di Città di Castello era gremita di giornalisti provenienti da tutta la provincia e oltre che hanno ascoltato con grande interesse le parole di Gianfranco Bellini, Presidente dell’Ass. Amici del Fumetto di Città di Castello, del Sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta, dell’Assessore alla Cultura Vincenzo Tofanelli e di Franco Barrese, curatore della mostra assieme a Riccardo Corbò.

In questa situazione di grande difficoltà, dalla quale ancora oggi non siamo pienamente usciti, gli “Amici del Fumetto” di Città di Castello sono orgogliosi di poter festeggiare la maggiore età con una mostra dedicata all’uomo di punta della Marvel Italia, il supereroe tra i supereroi: Simone Bianchi.

“Simone Bianchi – Amazing Talent”, questo il titolo dell’esposizione 2020, si terrà dal 12 settembre al 25 ottobre nella splendida cornice di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio a Città di Castello (PG) e, grazie alle intuizioni, alla professionalità e alla dedizione del Direttore Artistico Vincenzo Mollica e del curatore Riccardo Corbò, avrà come intento quello di celebrare il sorprendente talento di questo straordinario illustratore apprezzato in tutto il mondo con oltre 200 opere dedicate ai più grandi supereroi internazionali.

Tiferno Comics festeggia dunque i suoi 18 anni esibendo l’eccezionale livello creativo di un artista destinato ormai ad essere incluso nel novero dei grandissimi, la cui evoluzione artistica ha finito per orientarlo professionalmente verso l’universo dei supereroi delineandolo come uno dei nomi che hanno fatto la storia dell’illustrazione fantasy.

Ecco quindi che la mostra di Città di Castello si presenta come una stupefacente full immersion nell’arte di Simone Bianchi: oltre ad altre opere che Simone ha fatto espressamente per la mostra, c’è tutta la sezione della “Fine Art”, che potremo ammirare subito nella Sala dei Fasti (prima sala della mostra), dove l’artista omaggia a suo modo l’arte classica con vari, sensazionali, rifacimenti fra i quali spicca quello dello Sposalizio della Vergine di Raffaello (Lo Sposalizio 3.0) dove il Dio Thor unisce in matrimonio altri due supereroi: Black Panter e Tempesta. Opera che, vista la natura dei due “sposi”, manda anche un importante segnale dal punto di vista sociale.

Ma soprattutto c’è la qualità delle opere da lui create ormai da anni per il proprio mondo professionale e che risultano con tutta evidenza di alto livello artistico già per contro proprio: quelle che si possono ammirare nelle prime sale di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, dove una è dedicata a Spiderman, una agli Avengers e un’altra a Thor.

Nelle successive sale troviamo i Mutanti e Wolverine e poi i Marvel Heroes e i Villains. In altre sale, sotto la sigla di Visioni parallele, sono esposte opere di Batman e Joker; e poi Guerre Stellari, alcune commission Bonelli, Conan e Sharkey the Bounty.

Una ricchezza di materiali che finora non era mai stata oggetto di un’unica esposizione dell’artista: il più eclettico fra i nostri giovani talenti che si sono dedicati ai comics americani.

E tutta questa meraviglia sarà raccolta, come la tradizione di Tiferno Comics vuole, in un ricco catalogo.

“Quest’anno possiamo essere davvero contenti del nostro operato” – ha esordito così il presidente Gianfranco Bellini – “perché, nonostante tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, la mostra dedicata a Simone Bianchi sarà davvero spettacolare. Grazie alla disponibilità di numerosi collezionisti che ci hanno concesso opere di loro proprietà da tutta Italia, abbiamo dato vita ad una mostra unica nel suo genere, che va ben oltre il concetto di “mostra del fumetto”, sfociando in quella che è vera e propria arte. In molti se ne sono resi conto e ciò è testimoniato dal fatto che già ad oggi abbiamo tantissime prenotazioni da tutta Italia, sia di comitive che di singoli visitatori. Sono convinto che l’importanza che questa mostra avrà a livello nazionale fungerà da veicolo pubblicitario anche per la nostra splendida città nella quale posso già annunciare arriveranno, in occasione della presentazione ufficiale, nomi di spicco quali Vincenzo Mollica, gli artisti Giorgio Cavazzano e Gabriele Dell’Otto, Emanuele Vietina, general director di Lucca Crea – ente organizzatore di Lucca Comics & Games – e il Vicesindaco di Lucca Giovanni Lemucchi ”.

“’L’intuizione di Vincenzo Mollica e la competenza e passione di Riccardo Corbò, che ha saputo carpire perfettamente l’essenza dell’arte di Simone Bianchi, ci hanno aiutati a dare vita ad una mostra che va oltre” – ha dichiarato Franco Barrese. – “Grazie poi al subconscio dello stesso Simone Bianchi che, forse aiutato dal fatto di essere italiano e di vivere nella splendida Toscana, ha immagazzinato la bellezza del rinascimento, possiamo definire la sua arte e la mostra stessa Rinascimento Americano. I supereroi, per la giovane cultura Americana, altro non sono infatti che dei miti i quali, grazie all’arte di Simone Bianchi, vengono riferiti al mondo del classico creando parallelismi con il mondo dell’arte grafica e dei fumetti. Grazie a ciò, mai come quest’anno possiamo affermare che Tiferno Comics è il perfetto connubio tra fumetto e arte. Ce lo dimostra anche la scommessa vinta con una casa editrice americana di così grande rilievo come la Marvel… per noi è una grande conquista”.

“Tiferno Comics ha raggiunto livelli inimmaginabili” – ha esordito così il Sindaco Luciano Bacchetta. – “Nata quasi per gioco da un gruppo di amici, ad oggi, dopo 18 anni, è divenuta una mostra di livello nazionale e il merito di ciò va a tutti gli Amici del Fumetto che si sono da sempre dedicati con passione e competenza alla riuscita e alla crescita di questo evento che ormai è un appuntamento atteso da tutti noi. In un anno così particolare come questo poi, riuscire ad organizzare un’esposizione di questo livello assume anche una grande significato simbolico: quello della speranza. Ringrazio tutti loro per il lavoro che hanno svolto e per aver scelto di omaggiare un artista quale Simone Bianchi il cui altissimo livello artistico porterà in alto anche il nome di Città di Castello. Ringrazio inoltre la Fondazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio per aver concesso questa splendida location che, soprattutto in tempi di covid, rappresenta una grande risorsa per tutta la città”.

“Ci tengo particolarmente a ringraziare gli Amici del Fumetto di Città di Castello” – ha concluso l’assessore Vincenzo Tofanelli – “perché ciò che fanno da 18 anni è nell’interesse della città tutta. In riferimento alla mostra di quest’anno devo dire che sono sicuro che la grandezza e l’importanza dell’arte di Simone Bianchi porteranno a Città di Castello molti visitatori, sia concittadini dell’Altotevere che turisti e questo è un fattore molto importante per una piena ripresa dopo un periodo profondamente buio per tutti”.

L’appuntamento è dunque fissato per sabato 12 settembre, data in cui si alzerà il sipario della XVIII edizione di Tiferno Comics con una presentazione ufficiale che si terrà nello splendido giardino di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio (sede della mostra) alle ore 16:00.

In via del tutto eccezionale, solo per la giornata di sabato 12 settembre, la mostra rimarrà aperta ad orario continuato dalle 09:30 alle 19:30.

In occasione della presentazione, oltre all’artista Simone Bianchi e al curatore Riccardo Corbò, sarà straordinariamente presente anche Vincenzo Mollica, direttore artistico di Tiferno Comics.

Inoltre molti altri nomi di rilievo verranno a rendere omaggio all’artista far i quali Giorgio Cavazzano, Gabriele Dell’Otto, Emanuele Vietina (General Director di “Lucca Crea” – organizzatrice di “Lucca Comics & Games”) e il Vicesindaco di Lucca Giovanni Lemucchi.

L’esposizione ci accompagnerà poi fino al 25 ottobre, dal giovedì alla domenica con orario 10:00/12:30 e 16:00/19:30, in un viaggio alla scoperta dei nostri supereroi preferiti e, anche se sentiremo la mancanza del week-end della mostra/mercato “Tiferno Comics Fest & Games” (annullata causa Covid), l’esposizione 2020 riuscirà ad incantare il pubblico come non mai.

ORARI DI APERTURA:

Sabato 12 settembre

Apertura straordinaria ad orario continuato

09:30/19:30

Dal giovedì alla domenica

10:00 – 12:30 / 16:00 – 19:30

Ingresso € 5,00

Ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni

INFO E PRENOTAZIONI:

366.1894049

tifernocomics@gmail.com

Ufficio Stampa Tiferno Comics:

stampatifernocomics@libero.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati