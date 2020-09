Test sierologici gratuiti in piazza Torre di Berta. Venerdì e sabato farà tappa in città la campagna “Movida si…cura”

“Movida si…cura”. E’ il nome dell’iniziativa di carattere regionale organizzata da Comune di Sansepolcro, Asl Toscana sud est e Regione Toscana con la fattiva collaborazione di Croce Rossa, Misericordia e Anpas. Obiettivo: agevolare i test sierologici tra la popolazione.

Venerdì 11 e sabato 12 settembre, in piazza Torre di Berta dalle 21 all’una di note, sarà possibile sottoporsi gratuitamente al test grazie ad un apposito spazio allestito.

Chi dovesse risultare positivo, dovrà poi sottoporsi al tampone contattando il numero verde regionale 800 556 060.

L’iniziativa è aperta a tutta la popolazione ma in particolare ai giovani e rientra nella Campagna anti Covid 19 che è in corso in Toscana.

L’amministrazione comunale di Sansepolcro invita la cittadinanza a fruire di questa opportunità

