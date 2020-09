Pallavolo Città di Castello settore giovanile: Gabriele Michetti rinforza il gruppo degli allenatori

Il Città di Castello pallavolo – settore giovanile – allarga il planning allenatori con la contrattualizzazione di Gabriele Michetti; allenatore di primo livello giovanile tornerà di valido aiuto nelle collaborazioni con i referenti di team under per la prossima stagione sportiva del club di Città di Castello. Ex atleta di calcio di buon livello, da alcuni anni si è appassionato alla pallavolo e dopo aver conseguito i primi brevetti si impegna e cerca di migliorare la propria cultura e preparazione tecnico/tattica seguendo i regolari corsi di aggiornamento. Lo staff dirigenziale tifernate ha gradito la disponibilità del ragazzo ed ha accettato l’idea di ampliare e rafforzare lo staff tecnico convinti delle sue qualità. A questo punto e dopo un impegno importante sul lato tecnico,non si attende altro che ripartire per una stagione 2020/2021 dove il lavoro all’interno delle palestre dovrà essere propositivo,costruttivo, intenso e capace di ottenere la crescita di nuove atlete.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati