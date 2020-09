Domani la chiusura di Estate in città 2020 a Città di Castello

Chiude ufficialmente domani, giovedì 10 settembre, Estate in città 2020 a Città di Castello. Gli ultimissimi appuntamenti della stagione sono stasera il Volto della Bellezza in Piazza Gabriotti e domani sera l’ultima tappa di Breve storia della Canzone italiana, 1900-2000 e Alessandra Chieli a dividersi le piazze del centro storico. Nel dettaglio il minitour dello spettacolo Breve storia della Canzone italiana la settimana scorsa ha esordito con successo a Riosecco, questa sera, mercoledì 9 settembre, sarà nello spazio antistante il CVA di Trestina dalle 21.15 e domani dalla stessa ora in Piazza Gabriotti. In piazza Matteotti il Dj set con Alessandra Chieli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati