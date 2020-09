Covid 19 a Città di Castello : il parcheggio del centro di salute di via Vasari riservato alla Usl 1 fino al 30 settembre per effettuare tamponi a bordo auto

Da oggi, mercoledì 9 settembre, fino al 30 settembre il parcheggio a servizio del Centro di Salute di via Vasari, nel quartiere della Madonna del Latte, sarà a disposizione dell’Usl Umbria 1 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per l’effettuazione dei tamponi Sars-Cov-2 con la modalità drive-trough (pit-stop), che consentirà ai cittadini del comprensorio dell’Alta Valle del Tevere convocati dall’azienda sanitaria di svolgere il test direttamente a bordo della propria auto. Per consentire che le operazioni si svolgano con la piena disponibilità dell’area e nelle modalità programmate, il comando della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che nel periodo stabilito istituisce il divieto di sosta e il divieto di transito veicolare (a eccezione degli autorizzati) nella fascia oraria prevista, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

