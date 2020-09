Calcio serie D: Bianchi (Tiferno 1919) “Voglio un quattro su quattro, battere ogni record, non mi accontento della salvezza”

“Non mi sentirete mai dire che mi accontento della salvezza. Voglio un quattro su quattro, battere ogni record”. Così il Presidente Avv. Roberto Bianchi ieri durante la conferenza stampa, svolta presso la “Club house” dello Stadio Bernicchi di Città di Castello.

Evento esclusivamente dedicato alla stampa, emittenti e testate giornalistiche, durante il quale si è dato luogo alla presentazione del nuovo organigramma societario per la stagione 2020/21.

Uno staff dirigenziale, tecnico e sanitario strutturato e degno dei grandi ma non impossibili obiettivi che la Società si è posta per il prossimo futuro; molti i nuovi innesti, a partire da un settore giovanile ben strutturato, sia sul piano tecnico che dirigenziale.

Per il primo anno, è stata introdotta la figura dell’addetto stampa che avrà il compito di curare ed intrattenere comunicazioni per conto della Società.

Non sono mancate certo domande ed allusioni provocatorie, sia dei partecipanti sia dello stesso Presidente; dal “derby in bicicletta” alla ormai virale battuta “l’anno scorso abbiamo avuto a che fare con la principessa araba, quest’anno incontreremo gli armeni”.

Si è anche fatto cenno all’imminente presentazione ufficiale della Società e della rosa dei giocatori, già in fase organizzativa, di cui si dirà con certezza non appena definiti gli ultimi dettagli.

