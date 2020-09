Calcio Eccellenza: Barontiini (Baldaccio Bruni Anghiari) “squadra giovane, servono innesti di esperienza”

“Inizio questa nuova avventura con tanto entusiasmo, Anghiari è una piazza importante, con una società composta da gente competente e qualificata. Si è chiuso un ciclo, tanti ragazzi hanno scelto strade differenti e per questo sarà molto importante completare la rosa con innesti di esperienza e qualità. Al momento mancano alcune pedine, ma il direttore Bruni sta cercando gli incastri giusti per chiudere le trattative messe in cantiere in queste settimane. Non parlo di obbiettivi, l’emergenza covid ci ha imposto di ripensare il nostro modo di fare calcio, lo stiamo toccando con mano ogni giorno, durante gli allenamenti, sarà un campionato da vivere alla giornata, cercando di fare sempre il massimo delle nostre possibilità. Vedendo le rose delle squadre che dovremo affrontare ho visto tanta qualità, in generale ogni società si è rafforzata con elementi di livello, per noi non sarà facile, ma sono sereno perchè alla fine del mercato la certezza è quella di poter contare su un gruppo competitivo”

