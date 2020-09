Volley mercato serie C/F: Ufficiale, Anastasia Fabbri torna a vestire la maglia del Città di Castello

Il Città di Castello pallavolo di serie C femminile ripropone nel proprio roster l’atleta Anastasia Fabbri, ruolo libero; la ragazza rientra in società a giocare con i colori biancorossi dopo aver fatto parte del club tifernate di serie C negli anni passati; maturata tecnicamente applica nel suo ruolo quelle doti e qualità tattiche che sommate all’entusiasmo e determinazione in ogni gesto tecnico le permettono di essere consapevole del proprio essere e risultare sicuramente un valore aggiunto nella gestione della squadra dalla seconda linea. Il presidente ha puntato molto sull’atleta e dopo un primo colloquio l’ha inserita nel roster nella soddisfazione reciproca di poter portare avanti un programma di prima squadra ambizioso e foriero di soddisfazioni. Troverà ad attenderla in palestra il mister Enrico Brizzi con tutto il suo staff per ottenere da lei il massimo nell’applicazione di un ruolo che è sempre più importante nella stabilizzazione del gioco di una squadra.

