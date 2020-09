Tutto pronto per la 9^ edizione del Memorial Gabriele Battistelli

Sabato 12 settembre, alle ore 15, organizzato dall’Unione Ciclistica Città di Castello, dal Team Cycling e dalla Federazione Ciclisrica Italiana, comitato Regionale Umbro prenderà il via la nona edizione del Memorial Gabriele Battistelli. La gara ciclistica, riservata ai giovanissimi, dai sei ai 13 anni, si disputerà presso il ciclodromo comunale in Viale Europa.Visto il successo delle precedenti edizioni il memorial registrerà la presenza di un centinaio di giovanissimi ciclisti provenienti dall’Umbria e dalle regioni vicine. Gabriele Battistelli, tifernate verace, è stato dal 1946 al 1986 il “biciclettaio ” di Città di Castello, aveva il laboratorio al Rione Prato, in Via San Florido. Non sono pochi quelli che ancora ricordano la professionalità e la bontà d’animo di Battistelli, tante volte, vista la situazione economica del proprietario della bicicletta, Gabriele si dimenticava di richiedere il dovuto per una foratura o per un piccolo intervento. Battistelli è stato per anni il meccanico dell’Unione Ciclistica Altotevere. Consegneranno il trofeo, della nona edizione del Memorial Gabriele Battistelli la moglie Rosina Marri, il figlio, il noto musicista Fabio, e la figlia Sandra.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati