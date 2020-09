Strada di Montecasale, domani partono i lavori

Prenderanno il via domani, mercoledì 9 settembre, i lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada comunale di Montecasale, per un investimento di oltre 70 mila euro.

Si tratta della sistemazione complessiva della strada e della parete a seguito di una grossa frana avvenuta diversi anni fa. Questa amministrazione comunale è riuscita ad intercettare dei finanziamenti statali che coprono completamente l’intervento.

I lavori dureranno circa 2 mesi. Sarà realizzata una scogliera di rinforzo con la messa in sicurezza di tutta l’area, anche con nuove barriere stradali lungo l’intero tratto.

La circolazione stradale sarà interrotta nel tratto finale, vicino al Convento, tutti i giorni dalle 7.30 alle 17.30 fino al termine dei lavori.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati