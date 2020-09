Serata finale per le 14 giovani concorrenti del volto della bellezza 2020

Domani, mercoledì 9 settembre 2020, sarà la serata finale del Volto della Bellezza 2020, manifestazione curata da Claudia Chiarioni, a cui partecipano quest’anno 14 giovanissime concorrenti. L’appuntamento è in Piazza gabriotti dove nell’ambito di Estate in città sarà scelta la vincitrice. Le concorrenti sono: Anna Pompeo, Olivia Rubini, Emma Benedetti, Alice Cirignoni, Sofia Nesci, Letizia Verdini, Ikrame El Bourhyny, Asia Gelli, Youma De Rosa, Sophie Esposito, Chiara Cesari, Asia Chimenti, Michela Pauselli, Gloria Dominici. Invitando tutti alla serata finale, che prenderà il via alle ore 21.15, Claudia Chiarioni sottolinea l’importanza di fare sentire il sostegno alle ragazze e di essere presenti ma allo stesso tempo ribadisce la necessità di osservare le regole a contrasto della diffusione del COVID 19 e si rivolge in modo particolare ai giovani perché, mentre assistono alla serata e fanno il tifo per la loro preferita, rispettino la distanza di sicurezza e indossino la mascherina”.





