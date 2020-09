Referendum per riduzione numero dei parlamentari: ufficio elettorale aperto per rinnovo o duplicato tessere

L’Ufficio Elettorale è a disposizione tutti i giorni, nell’ordinario orario d’ufficio, per il rilascio delle tessere elettorali. Il rilascio avviene senza appuntamento sia presso lo sportello della sede principale di Città di Castello – Via XI settembre, 41 sia presso la Delegazione di Trestina (Piazza Italia). Gli interessati dovranno presentarsi muniti della vecchia tessera (piena o deteriorata mentre in caso di smarrimento, sottoscriveranno una dichiarazione presso l’ufficio elettorale) e dovranno essere muniti anche di tessera sanitaria (necessaria per la registrazione presso gli uffici). Per accedere all’Ufficio è necessario indossare la mascherina.

