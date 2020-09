Pallavolo: Davide Marra “Città di Castello? al cuore non si comanda”

“Torno in una delle società che amo di più. Il mio percorso sportivo è partito da Città di Castello, società a cui devo tanto, per questo motivo ho deciso di dare il mio contributo che spero sia importante, per il rilancio del volley biancorosso. Mi sento a tutti gli effetti ancora un giocatore professionista, anche se essendo laureato in scienze motorie, dedicherò parte del mio tempo anche alla preparazione fisica dei ragazzi che fanno parte del roster. Con coach Bartolini ho un rapporto di sincera amicizia e profonda stima, è un tecnico di livello e sono convinto che farà bene. Quella che ci attende è una stagione complicata, in tutti i sensi, la pandemia ha stravolto il nostro modo di lavorare non ci sono certezze, sono sincero, lavoriamo con tabelle giornaliere perché è impossibile, viste le condizioni, pensare ad una programmazione che vada oltre detto questo, dovremo gioco forza aumentare carichi ed intensità in previsione della ripartenza dei campionati, che salvo sorprese che nessuno si augura, sarà nei primi giorni di novembre. Non ci poniamo obbiettivi, se non quello di veder crescere i tanti giovani, promettenti, della nostra squadra”

