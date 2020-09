A San Giustino ripartono i corsi di nuoto de “Gli Amici del Cuore”

In tutta sicurezza, presso la piscina Peter Pan di San Giustino, venerdì 2 ottobre riprenderanno le attività di nuoto de “Gli Amici del Cuore” Cardiopatici Alta Valle del Tevere. Due le possibilità di orario per quanti vorranno iscriversi. Il primo corso si svolgerà dalle ore 10 alle ore 11, il secondo dalle ore 11 alle ore 12 nelle mattinate di lunedì, mercoledì e venerdì.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni gli interessati potranno rivolgersi al referente dei corsi Gianfranco Delfuria (tel. 3342022547) o telefonare al numero 075.8521724. Le iscrizioni si ricevono anche nella sede di Città di Castello situata nel Loggiato Valerio Gildoni Palazzo Bufalini di Piazza Matteotti aperta dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni di martedì, giovedì e sabato. Nell’occasione chi ancora non lo avesse fratto può rinnovare la tessera annuale.

