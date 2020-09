Volley mercato serie C/F: Città di Castello, ufficiale Elena Aliverini confermata nel rooster biancorosso

Il Città di Castello pallavolo di serie C femminile conferma nel proprio roster l’atleta aretina Elena Alivernini (1999) che giovanissima aveva già giocato con la formazione tifernate sempre in serie C; un innesto che andrà a rafforzare il ruolo di schiacciatore/ricevitore e dare maggior peso in attacco. Elena ha giocato anche in terra Toscana negli anni passati ma far parte della società biancorossa è motivo di orgoglio e voglia di essere sempre protagonista in un torneo importante come quello regionale Umbro sempre competitivo e di buona qualità. La maggiore esperienza dell’atleta ed una sua crescita tecnica maturata in questi ultimi anni permette al tecnico Brizzi, che l’ha avuta come atleta da vari anni e ne conosce tutte le peculiarità sportive, di poter avvalersi di un elemento anche umanamente valido che sarà di sicuro aiuto alla causa. La prima esternazione della ragazza dopo la conclusione dell’accordo nella sede del Città di Castello pallavolo, al Pala Andrea Joan con i vertici societari, è stata di autentica contentezza e gratificazione per la riconferma ottenuta.

