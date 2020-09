Pallavolo San Giustino: lo scorso sabato 5 settembre, la presentazione della ERM group San Giustino

La Società Pallavolo San Giustino ha ufficialmente presentato la nuova stagione 2020-2021, sabato 5 settembre alle ore 9:00 presso la Elmec di Claudio Bigi.Il Presidente ha accolto tutti i partecipanti con un caloroso saluto di benvenuto. Bigi ha tenuto molto a sottolineare quelli che sono i valori fondamentali di questa grande “famiglia”, quali il rispetto reciproco e l’impegno. Il progetto che verrà perseguito nel corso dell’anno è molto ambizioso; sarà una stagione speciale e andrà gestita nel migliore dei modi. Un anno veramente importante, anche per il sodalizio con Volley Club Altotevere Umbro. A seguire il discorso del DS Goran Maric, che ha parlato del lavoro che verrà affrontato in questa nuova stagione, dove sarà fondamentale il rispetto. Tutti dovranno essere concentrati e sottoporsi a dei sacrifici. Il lavoro estivo è stato molto impegnativo e tutti hanno contribuito per ripartire al meglio dopo un’annata difficile. Il Ds ha poi presentato lo Staff con i nuovi membri ed augurato un enorme in bocca al lupo. Il nuovo Coach Francesco Moretti si è rivolto alla squadra parlando della giusta mentalità necessaria in questa nuova avventura, di quello che sarà il lavoro tecnico, di come si dovrà crescere e aiutarsi reciprocamente. Nel corso dell’incontro sono stati presentati lo Staff tecnico e medico, che hanno illustrato il proprio lavoro e le proprie mansioni. Sono state effettuate le misurazioni, prese le pliche, le circonferenze, per dare un feedback importante per la prosecuzione della preparazione degli atleti. Al termine dell’incontro informativo e formativo, sono state scattate le foto ufficiali con le divise della Società. I boys sono prontissimi ad affrontare questo percorso di preparazione atletica e l’imminente esordio in campionato; alcuni di essi hanno rilasciato delle brevi dichiarazioni. Il nuovo centrale Mirko Miscione: “Sono sincero, la dirigenza mi è stata molto dietro per farmi venire qui. Ho fatto in giro alcune telefonate e trovare società serie e organizzate come la Pallavolo San Giustino non è cosa da poco in questo periodo. Ho già vinto in carriera due campionati e quindi ho l’ occasione buona per fare il tris al mio ritorno in Umbria, regione nella quale c’è molta passione per il volley”. Filippo Agostini, nuovo schiacciatore della ErmGroup San Giustino : “Subito alla prima di campionato giocheremo nella mia Foligno, ma al di là di questa combinazione di calendario è una buona opportunità per me e per la squadra, perché alla base di tutto c’ è un progetto importante e ambizioso. Vi sono uno staff e un’organizzazione societaria che non si trovano in Serie A. I presupposti per fare bene non mancano e personalmente posso tornare a giocare in un palazzetto nel quale ero stato da avversario ai tempi della Under 18 nazionale”.Rinaldo Conti, schiacciatore, veterano del gruppo: “La squadra ha aumentato quest’ anno il proprio tasso tecnico. Come ha anche avuto modo di sottolineare il diesse Goran Maric, sono stati aggiunti quei tasselli che lo scorso anno erano venuti a mancare, per cui ci ritroviamo con sette giocatori titolari a tutti gli effetti e con un panchina “lunga”, altro presupposto fondamentale per pensare in grande.

Leonardo Puliti, opposto, anch’egli al terzo anno a San Giustino: Sono qui da due anni e fin da subito mi sono integrato bene sia con la squadra che con la realtà di San Giustino. Due anni nei quali ho ricevuto tanto. Il girone ha un livello tecnico medio-alto, anche se non vi sono teste di serie e sono poche le squadre con un certo blasone. Sarà un campionato più equilibrato rispetto a quello dello scorso anno e prevedo partite molto tirate: non mi stupirei se molte di esse finissero al tie-break”.La giornata di sabato 5 settembre si è conclusa con una conviviale cena societaria dove hanno preso parte gli atleti, i dirigenti, lo Staff Tecnico, lo Staff medico, l’ufficio stampa e tutto gli altri membri della società. Da lunedì 7 settembre i boys saranno impegnati in sala pesi con il preparatore atletico Giovanni Collacchioni dalle ore 8:00 alle ore 9:00; i pomeriggi dalle 17:30 alle ore 21:00, si svolgeranno delle camminate lungo il territorio cittadino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati