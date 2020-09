Domenica 6 settembre a Pistrino la cerimonia in ricordo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa

Nella giornata di Domenica 6 settembre si è svolta la manifestazione in ricordo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa allo Stadio Comunale di Pistrino a lui intitolato, alla presenza dell’associazione Carabinieri e dell’Arma dei Carabinieri di Citerna, l’amministrazione con Sindaco, vicesindaco e assessore allo sport, ha partecipato alla consegna degli attestati di partecipazione ai centri estivi organizzati della polisportiva Artiglio-Pistrino con il contributo elargito dall’amministrazione.

Un ringraziamento particolare va alle famiglie che hanno dimostrato grande fiducia in questa associazione nonostante il difficile periodo che stiamo affrontando.

Con grande soddisfazione, inoltre, è stato inaugurato il primo anno di riavvio del settore giovanile da anni dismesso grazie ad un importante lavoro della dirigenza della polisportiva Artiglio Pistrino.

Ricordando la storia, i traguardi e le soddisfazioni avute dai nostri concittadini coltivati nelle giovanili del Pistrino, i quali hanno raggiunto i massimi livelli professionistici. Nella speranza che il nuovo settore giovanile torni ad essere un punto di riferimento per i giovani del Comune di Citerna e di tutta la nostra vallata.

