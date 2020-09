Cordoglio del sindaco per la scomparsa di Paolo Celestini

“La scomparsa di Paolo Celestini ci priva di una delle figure che con maggiore senso civico e responsabilità ha operato nella nostra comunità in questi anni e alla quale dobbiamo tutti riconoscenza, per il modo serio e generoso con cui si è fatto promotore alla guida dell’Avis di un gesto che è simbolo di vita come la donazione del sangue”. Il sindaco esprime così a nome dell’amministrazione comunale “il profondo cordoglio e la forte vicinanza, sia ai familiari del presidente dell’Avis di Città di Castello Paolo Celestini, che ai componenti dell’associazione, ai quali ci stringiamo con affetto”, sottolineando “il senso di vuoto che lascia in città la perdita di un tifernate che ha saputo interpretare al meglio i valori di solidarietà e altruismo che sono nel Dna della nostra collettività”.

