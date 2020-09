Volley mercato serie C/F: Città di Castello, una giovane promessa per rinforzare la difesa. Ufficiale l’ingaggio di Caterina Massetti

Il Città di Castello pallavolo di serie C femminile inserisce nel proprio roster l’atleta Caterina Massetti, ruolo libero; la giovane tifernate ritorna a giocare con i colori biancorossi dopo un anno di stop per studio; aveva già fatto parte del club biancorosso di serie C negli anni passati in un ruolo che le si addice per qualità tecniche e tattiche e per una percezione dell’azione e delle traiettorie velocissima. Il direttore sportivo Mandrelli l’ha riportata a far parte del roster e le ha dato la possibilità di rimettersi in gioco in questa massima competizione regionale nella speranza di poter ottenere un notevole apporto di disciplina sia tecnica che tattica; l’atleta è rimasta molto contenta della possibilità ricevuta e della fiducia che la società ha riposto in lei.

Tornerà ad essere allenata ed a disposizione dei tecnici Brizzi e Barrese per dare il suo contributo alla stagione che sta per iniziare, consapevole che l’autostima personale diventa in un team autostima generale di gruppo ed elemento vincente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati