Umbertide: 1 un nuovo guarito dal Covid-19

“Questa mattina il Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 ha reso noto che un soggetto, domiciliato ma non residente nel nostro Comune che era sottoposto a isolamento domiciliare, è stato dichiarato guarito dal Covid-19 – a darne notizia è il sindaco di Umbertide, Luca Carizia – Al momento la situazione è la seguente: nel territorio comunale di nostra competenza sono nove gli attualmente positivi e uno di loro è residente in un altro Comune; un soggetto positivo residente ad Umbertide sta effettuando l’isolamento domiciliare in un Comune limitrofo. Tutti loro si trovano in isolamento domiciliare”.

