Volle mercato serie C/F: ufficiale a Città di Castello arriva Sofia Mearini

Il Città di Castello pallavolo di serie C femminile conferma per la stagione agonistica 2020/2021 l’atleta Sofia Mearini, ruolo palleggiatrice; la giovane atleta cresciuta nel settore giovanile biancorosso, con cui ha già disputato negli anni passati la serie C, tornerà ancora a vestire la maglia biancorossa. Doti eclettiche non che tecnico/fisiche, sarà pedina fondamentale per il proprio tecnico per raggiungere quei risultati che la società tifernate si auspica. Dopo un colloquio con la dirigenza e l’allenatore Brizzi, la palleggiatrice ha accettato con entusiasmo la sua nuova collocazione tecnica che sommata ad una maturità tattica potrebbe rilevarsi un elemento aggiuntivo per la ragazza e per la squadra stessa; Sofia dovrà lavorare duramente ed impegnarsi sempre al massimo per salire giorno dopo giorno un nuovo gradino, ampliare i propri orizzonti di visione ed impostazione del gioco. Il campionato regionale femminile sarà lungo e sempre interessante, ogni giocatrice avrà la possibilità di dare il proprio contributo e rendersi utile al gruppo; le soddisfazioni arriveranno se saranno tutti in grado di crearne le occasione esaltando entusiasmo e voglia di pallavolo.

