Perlage e musica: successo per le bollicine umbre, ospiti di AIS Città di Castello ad estate in città

Molto apprezzato ad Estate in città l’evento Perlage & Musica con i produttori di spumante umbri invitati a Città di Castello in occasione dei dieci anni di Piacere di…vino, promosso in Piazza Matteotti con partner la delegazione di Città di Castello di AIS; l’associazione Sommelier italiana. A fare un bilancio è la presidenza che definisce il tributo al decennalle “Una bella serata all’insegna delle bollicine umbre, a dimostrazione che la nostra regione può dare moltissimo anche sul perlage. Voglio ringraziare le cantine che hanno partecipato: Ninni – La Madeleine – La Palerna – Poggio Lupo – Lungarotti – Scacciadiavoli – Blasi – Donini – Pucciarella – Semonte – La Palazzola – Benincasa – Lumiluna. Voglio fare loro ufficialmente i complimenti per il lavoro svolto con tanta passione”. Le cantine ospiti erano state selezionate da Terni arrivando fino a Città di Castello, con i vitigni autoctoni come Trebbiamo San Giovanese e Sagrantino ma anche internazionali come Chardonnay e Pinot nero attraverso il metodo classico champenois, il metodo ancestrale, il metodo charmat. La serata è stata accompagnata da note musicali, con una degustazione gastronomica e la degustazione di vino calice con tasca.

CDCNOT/20/09/05/COMINLINEA/358/SSC

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati