Due nuovi casi di positività al Covid-19 ad Umbertide

Il Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 ci ha informati di due nuovi casi di positività al virus Covid-19 nel Comune di Umbertide. Il primo soggetto è tornato da una nazione extra-comunitaria e fa parte del nucleo familiare dei due casi comunicati nella giornata di ieri. Il secondo soggetto è residente in un Comune limitrofo ed è domiciliato nel nostro territorio comunale. Entrambi sono in isolamento domiciliare. Ad oggi sono undici gli attualmente positivi nel nostro Comune e tre di loro sono residenti in altri territori comunali. Tutti si trovano in isolamento domiciliare”: a darne notizia è il sindaco Luca Carizia.

