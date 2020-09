Andrea Guerrieri “da lunedì 7 settembre riaprono nel nostro Comune gli asili nido”

“Da lunedì 7 settembre riaprono nel nostro Comune gli asili nido. Il servizio comunale “Il Cucciolo” e il servizio paritario convenzionato “L’Arcobaleno”.

Dietro a questa riapertura c’è stato tanto lavoro e impegno da parte dell’amministrazione comunale, degli uffici dedicati ai servizi alla persona, delle educatrici e delle cooperative coinvolte. Uno sforzo enorme che non può in qualsiasi caso annullare il rischio zero della possibilità di contagio. Uno sforzo altresì necessario, al fine di per poter continuare a garantire esperienze di socialità di qualità alle bambine e ai bambini, oltrechè supportare le famiglie dopo il lungo periodo di chiusura del servizio.

In quest’anno così particolare si rende necessario rafforzare la collaborazione tra i servizi e le famiglie con la realizzazione di un patto di corresponsabilità per il rispetto delle regole di frequenza, che riguarda non soltanto la dimensione educativa ma anche l’attuazione dei protocolli di sicurezza.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività sono stati ripensati e riorganizzati gli spazi, sia interni che esterni, e sono state predisposte tutte quelle azioni volte a tutelare, i bambini, le educatrici e gli operatori ausiliari che sono di supporto al servizio.

I bambini saranno accolti secondo orari di accesso scaglionati che verranno, per quanto possibile, concordati con le famiglie. Gli spazi interni saranno organizzati in sezioni “bolla”, vale a dire in spazi separati e in piccoli gruppi, in modo da consentire ai bambini di interagire sempre con gli stessi compagni. Giochi, arredi e spazi verranno igienizzati e puliti in maniera frequente.

I bambini, inoltre, potranno essere accompagnati da un solo genitore o adulto delegato. Nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio la permanenza e l’ingresso dell’accompagnatore in struttura non è consentita salvo nella gestione degli inserimenti e nelle situazioni di particolare necessità”.

