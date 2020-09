Volley mercato: pallavolo Città di Castello femminile, Raffaella Ranieri entra nel rooster degli allenatori

Il Città di Castello pallavolo femminile – settore giovanile – rafforza il planning dei propri tecnici con l’arrivo di Raffaella Ranieri; la veterana della pallavolo femminile a Città di Castello. L’ex atleta ed ora anche allenatrice, è stata inserita nel planning del club di Città di Castello con una trattativa lampo dopo che la stessa aveva risolto la propria collaborazione con l’altra società di pallavolo cittadina. Il presidente tifernate ed i suoi dirigenti di concerto

hanno sin da subito accettato l’idea di ampliare e rafforzare lo staff tecnico convinti che per far crescere le giovani atlete sia a livello tecnico che caratteriale siano necessari ottimi allenatori perchà il loro sviluppo in vista futura diventa di primaria importanza. La stima reciproca ed una stretta di mano hanno sancito l’accordo, Raffaella Ranieri; si è mostrata felice e gratificata di poter far parte del movimento pallavolistico tifernate biancorosso femminile.

Per la stagione 2020/2021, dopo un incontro programmatico anche con il responsabile del settore tecnico Brizzi, la popolare Raffy affiancherà e collaborerà con i vari tecnici designati alla guida delle squadre biancorosse mettendo a disposizione tutta la propria esperienza,

entusiasmo e.professionalità.

