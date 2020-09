Pallavolo serie B/M: varati i campionati provvisori. Il commento di Maric e Moretti

Esordio alle 18 di sabato 7 novembre a Foligno contro la neopromossa Italchimici, nella quale milita Leonardo Benedetti: è subito derby regionale per la ErmGroup Pallavolo San Giustino nel girone F del campionato di Serie B maschile. Così ha stabilito il computer che ha varato i calendari, per ora provvisori, della stagione regolare. Domenica 15 novembre la “prima” al palasport di San Giustino contro la Paoloni Macerata e la novità saliente riguarda l’orario: in base alle nuove disposizioni, si anticipa di mezzora e di conseguenza quest’anno in campo si andrà alle 17.30 della domenica, con la sola eccezione delle ultime due giornate, quando tutte le gare avranno inizio alle 18 del sabato. La sfida altotiberina contro la Job Italia Città di Castello è in programma alla sesta giornata, con andata il 13 dicembre a San Giustino e ritorno il 21 marzo (sempre alle 17.30) al Pala Ioan. Curiosità: per la ErmGroup non sono previste coppiole e quindi giocherà sempre alternativamente in trasferta e in casa. Ma ecco nel dettaglio tutte le partite di campionato.

I giornata (A. 7/11/20, ore 18 – R. 14/2/21, ore 17.30)

ITALCHIMICI FOLIGNO – ErmGroup San Giustino

II giornata (A. 15/11/20, ore 17.30 – R. 20/2/21, ore 17)

ErmGroup San Giustino – PAOLONI MACERATA

III giornata (A. 21/11/20, ore 17.30 – R. 28/2/21, ore 17.30)

BONTEMPI CASA NETOIP ANCONA – ErmGroup San Giustino

IV giornata (A. 29/11/20, ore 17.30 – R. 6/3/21, ore 19.30)

ErmGroup San Giustino – PALLAVOLO ALBA ADRIATICA

V giornata (A. 6/12/20, ore 17 – R. 14/3/21, ore 17.30)

SAMPRESS NOVA LORETO – ErmGroup San Giustino

VI giornata (A. 13/12/20, ore 17.30 – R. 21/3/21, ore 17.30)

ErmGroup San Giustino – JOB ITALIA CITTA’ DI CASTELLO

VII giornata (A. 19/12/20, ore 18 – R. 28/3/21, ore 17.30)

EDOTTOROSSI ASC FOLIGNO – ErmGroup San Giustino

VIII giornata (A. 9/1/21, ore 17.30 – R. 10/4/21, ore 21)

ErmGroup San Giustino – ROMAGNA BANCA BELLARIA

IX giornata (A. 16/1/21, ore 17 – R. 18/4/21, ore 17.30)

LA NEF OSIMO – ErmGroup San Giustino

X giornata (A. 24/1/21, ore 17.30 – R. 24/4/21, ore 18)

ErmGroup San Giustino – VOLLEY POTENTINO POT. PICENA

XI giornata (A. 30/1/21, ore 18 – R. 1/5/21, ore 18)

MONTESI PESARO – ErmGroup San Giustino

Le prime due classificate accedono ai play-off promozione

I COMMENTI

Goran Maric (direttore sportivo): “Un avvio graduale, anche se la cosa più importante è sfruttare i due mesi della preparazione per lavorare al meglio e per farsi trovare a posto fin dalla prima partita. È fondamentale acquisire la giusta condizione, perché quando il campionato avrà inizio saranno trascorsi oltre otto mesi dall’ultima partita ufficiale disputata”.

Francesco Moretti (primo allenatore): “Abbiamo finalmente il calendario e per ora le squadre si conoscono soltanto per una questione di passaparola. Della serie: ho sentito dire che… Spetta quindi al campo stabilire quale sarà la compagine più forte; da parte nostra, faremo tutto quanto è nelle nostre “corde” senza sbilanciarci. È chiaro poi che, anche per acquisire la giusta fiducia, dobbiamo partire subito bene; oltretutto, si comincia da Foligno, dove ci aspetteranno – agonisticamente parlando – con il coltello fra i denti e l’aria del derby ci temprerà a dovere. Abbiamo programmato cinque amichevoli che ci aiuteranno a mettere a punto la squadra”.

