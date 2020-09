Le 14 giovani concorrenti del voto della bellezza 2020. Mercoledì 9 settembre la finale

14 giovanissime concorrenti per l’edizione 2020 de Il volto della bellezza, manifestazione a cura di Claudia Chiarioni, che si è svolta nei giorni scorsi in Piazza Gabriotti nell’ambito di Estate in città e che la settimana prossima si concluderà con scelta della vincitrice. “Per me è stata una grande emozione vedere l’entusiasmo stampato nei volti del pubblico dopo il periodo lock down” commenta Claudia Chiarioni “ritrovarsi insieme in una manifestazione che abbraccia una parte di città, coinvolge genitori delle concorrenti con nonni, parenti, amici e – perché no – qualche giovane corteggiatore, oltre che a commercianti e corpi di ballo. Le ragazze, nonostante la giovane età, sono state bravissime ed hanno affrontato passerella e pubblico con una sicurezza che non mi aspettavo. Spero che siano stati utili gli incontri che ho fatto prima del concorso sia sul portamento che sull’auto stima. Ringrazio il numeroso pubblico sempre affezionato alla manifestazione che compie sette anni ad oggi e ricordo l’appuntamento di mercoledì prossimo 9 settembre per la finale . Un ringraziamento speciale a mio figlio Michelangelo che mi aiuta nell’organizzazione ogni anno sempre di più”. Le concorrenti sono: Anna Pompeo, Olivia Rubini, Emma Benedetti, Alice Cirignoni, Sofia Nesci, Letizia Verdini, Ikrame El Bourhyny, Asia Gelli, Youma De Rosa, Sophie Esposito, Chiara Cesari, Asia Chimenti, Michela Pauselli, Gloria Dominici.

Estate in città nel frattempo è giunta alle battute finali: Sabato 5 settembre a Parco Langer è prevista la manifestazione Cocktail sotto le stelle, Mercoledì 9 l’appuntamento con il Volto della Bellezza, Giovedì 10 settembre la Musica che ci fa cantare sul filo dei ricordi. Inizio ore 21.30.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati