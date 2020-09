Al via le domande per i contributi per l’acquisto dei libri scolastici, c’è tempo fino al 12 ottobre

L’Ufficio Istruzione del Comune di Umbertide informa che c’è tempo fino a lunedì 12 ottobre per la presentazione della domanda per accedere ai contributi per l’acquisto dei libri di testo scolastici.Beneficiari del contributo regionale sono gli alunni che nell’anno scolastico 2020/2021 frequentano le scuole secondarie di 1° e 2° grado ed appartenenti a nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee), in corso di validità, risulti essere uguale o inferiore a 10.632,94 euro.L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo.Gli appositi modelli possono essere scaricati dal sito del Comune di Umbertide (www.comune.umbertide.pg.it) e della Regione Umbria (www.regione.umbria.it/istruzione/bandi-istruzione) o si possono ritirare presso le presidenze di competenza e presso l’Ufficio immigrazione del Comune di Umbertide sito in via Magi Spinetti.Le domande (alle quali deve essere allegato un documento di identità del richiedente) possono essere presentate mediante posta certificata all’indirizzo comune.umbertide@postacert.umbria.it o tramite consegna diretta all’Ufficio protocollo del Comune di Umbertide (aperto dalle 8,30 alle 13,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15,30 alle 17,30 nei giorni di martedì e giovedì) previo appuntamento da fissare contattando i numeri 0759419243, 0759419241, 0759419262.La richiesta deve essere presentata entro e non oltre le ore 14.00 di lunedì 12 ottobre.

