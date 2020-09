Volley mercato serie C/F: ufficiale, Ilaria Gnassi vestirà la maglia biancorossa

Il Città di Castello pallavolo di serie C femminile avrà nel proprio gruppo per la stagione agonistica 2020/2021 l’atleta Ilaria Gnassi, ruolo centrale; la ragazza toscana dopo anni di volley giocato in Valtiberina, riprende l’attività pallavolistica dopo un anno di stop volontario per un trasferimento all’estero; vogliosa e ben determinata a riprendere a giocare ha accettato la proposta della società ed appena tornata dagli Emirati Arabi Uniti, nella sede tifernate ha firmato il contratto che la lega al Club biancorosso. Entusiasta dell’accoglienza riservatale e constatato la serietà e concretezza del progetto biancorosso ha mitigato ogni dubbio e si è subito incontrata con il tecnico Brizzi con il quale ha concordato il piano di lavoro e le carenze principali su cui lavorare e possibilmente colmare. La società è fiduciosa che l’atleta sarà di valido aiuto al gruppo per poter fare quel salto di qualità che il team si è prefissato; grande fiducia nel lavoro che si andrà a fare e poi buone speranze di raccogliere ottime soddisfazioni.

