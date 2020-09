Schola Cantorum “Anton Maria Abbatini” terza classificata al concorso indetto da AERCO

Importante risultato per la Schola Cantorum “Anton Maria Abbatini” che, nell’ultimo periodo, oltre alla sua attività istituzionale ha partecipato al Concorso Nazionale Video in Presa Diretta, indetto dall’Associazione Cori Emiliano Romagnoli (AERCO), classificandosi al terzo posto nella categoria Cori Adulti con il giudizio della Giuria, presieduta dal M° Fabio Pecci ed al secondo posto con il premio del pubblico.

Un riconoscimento particolarmente significativo e gradito considerando che al Concorso, per la categoria Cori adulti, hanno partecipato cinquanta gruppi corali provenienti da tutta Italia.

La Giuria ha particolarmente apprezzato il video che era composto da due brani che la Schola Cantorum ha eseguito durante i Concerti tenuti in onore dei Santi Patroni Florido e Amanzio negli anni 2018 e 2019. Nelle specifico le composizioni eseguite sono state il Lacrymosa di L. Zdenek ed il Lux Aeterna di E. Elgar.

Inoltre, nel mese di Giugno, sempre la Schola Cantorum ha ricevuto anche il terzo premio al Concorso “Cori Virtuali” indetto dall’Associazione Regionale Cori dell’Umbria (ARCUM) eseguendo il celebre brano Hail Holy Queen tratto dal film “Sister Act”.

