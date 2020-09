Ad estate in città le bollicine umbre con AIS

Ad Estate in città questa settimana tornano gli appuntamenti umbri dell’associazione AIS Delegazione di Città di Castello, partner ufficiale di Perlage e Musica, evento dedicato agli spumanti umbri, in programma giovedì 3 settembre 2020 alle 19.00 in Piazza Matteotti. Dalla presidenza di AIS Città di Castello si parla di “una serata con stile in occasione del decimo anniversario della manifestazione Piacere divino: protagoniste saranno le bollicine delle cantine umbre. Scopriremo come il nostro territorio sia in grado di produrre spumante, con dodici cantine, da Terni arrivando fino a Città di Castello, con i vitigni autoctoni come Trebbiamo San Giovanese e Sagrantino ma anche internazionali come Chardonnay e Pinot nero attraverso il metodo classico champenois, il metodo ancestrale, il metodo charmat”. E’ previsto l’accompagnamento di note musicali, la degustazione gastronomica e la degustazione di vino calice con tasca. Dalle 21.30 negozi aperte e dj set per le vie del centro storico.

