Dal 5 al 30 settembre la Rocca ospita la mostra (C)ARTE

E” fissata per sabato 5 settembre alle 18 presso la Rocca-Centro per l’arte contemporanea l’apertura della mostra (C)ARTE, curata da Giorgio Bonomi e che vede la presenza degli artisti Silvia Beltrami, Angelo Buonumori, Marina Buratti, Moreno Chiacchiera, Serena Ciai, Elisabetta Lo Greco e Stefania Piccioni.Il titolo (C)ARTE vuole indicare che l’esposizione presenta “carte d’arte”, cioè tutte le opere esposte sono lavori su e/o con carta. Sono state scelte diverse tecniche, dal disegno alla fotografia, dal collage al fumetto, dall’illustrazione alla “scultura” ricoperta di carta; allo stesso tempo diversa è la provenienza degli artisti, provenienti da tutta Italia, senza tralasciare quelli della terra umbra; differente sono anche l’età e i curricula degli artisti, tutti di ottimo livello, sia quelli già affermati sia quelli che sono ancora agli inizi del loro percorso.La “carta” è un materiale che ha sempre affascinato gli artisti, al di là delle specificazioni operative di ciascuno, così ci sono gli scultori che amano il disegno di scultura, i disegni, progettuali ma non solo, degli architetti, i disegni dei pittori e dei disegnatori tout court, e allo stesso tempo la carta è materiale per i collage, il decollage e per le stampe fotografiche.La mano scorre sul foglio quasi guidata da una forza che promana dal foglio stesso, al di là del fatto che il contenuto sia figurativo o astratto, una rappresentazione drammatica o un divertente fumetto: le opere su carta hanno quindi un particolare fascino ed offrono all’osservatore visioni e sensazioni più diverse.L’esposizione sarà visibile fino al 30 settembre dal martedì alla domenica, compresi festivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16,30 alle 18.30 (chiusa il lunedì).All’evento inaugurale prenderanno parte l’assessore alla Cultura, Sara Pierucci, il curatore Giorgio Bonomi e gli artisti.L’evento è organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Umbertide, con il contributo di Regione Umbria.All’ingresso della Rocca sono indicate tutte le precauzioni anticontagio da dover rispettare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati