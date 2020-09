Volley mercato Serie c femminile: torna, dagli USA, Anashkina Lada

Il Città di Castello pallavolo di serie C femminile ripresenta nel proprio roster l’atleta Lada Anashkina, ruolo attaccante in banda; la giovane russa di nascita ma tifernate di adozione, aveva già fatto parte del club biancorosso di serie C negli anni passati ma poi si era trasferita negli States per studio ed era stata ingaggiata come giocatrice prima dalla squadra di pallavolo del College e poi era stata tesserata anche dalla locale squadra della città di residenza disputando un campionato federale. Ora la società l’ha riportata in questa massima competizione regionale nella speranza di poter ottenere un notevole apporto tecnico e caratteriale; entusiasta e consapevole delle difficoltà che si incontreranno cammin facendo l’atleta si è dimostrata entusiasta, motivata e soprattutto molto determinata.

Sarà a disposizione dei tecnici Brizzi e Barrese per dare il suo apporto nella stagione che sta per iniziare, dopo aver ripreso già gli allenamenti con il team già nei mesi di giugno e luglio.

