Riaprono gli sportelli URP

Con il mese di settembre le associazioni che hanno ripreso l’attività di consulenza presso lo Sportello del Cittadino (URP) di Città di Castello sono ADIC – (Associazione dei Diritti dei Cittadini) con riferimento gli avvocati Dario Pellegrini e Andrea Serafini. Il MDC – (Movimento Difesa dei Cittadini) con l’avvocato Cristina Rosetti, Sara Brizzi per CITTADINANZA ATTIVA. Lo SPORTELLO Rai per disposizioni interne procederà per contatti telefonici ai numeri 075/5686315 – 075/568633. Per appuntamenti chiamare Sportello del Cittadino (URP) al 075/8529232

