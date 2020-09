I misteri dei Vitelli: visita notturna alla Pinacoteca

Dopo il grande successo della leggenda della Sora Laura le porte della Pinacoteca comunale di Città di Castello si apriranno ancora per raccontare le storie di questa dimora rinascimentale: Intrighi a palazzo è il titolo della visita teatralizzata in programma venerdì 4 e sabato 5 settembre 2020, dal tema Una notte per svelare i segreti della famiglia Vitelli. In collaborazione con Mauro Silvestrini, l’iniziativa promossa da Poliedro prevede l’apertura notturna del museo. Mascherina e prenotazione obbligatoria. Info Poliedro Cultura 075 8554202 075 8520656 (dal martedì alla domenica 10:00-13:00 14:30-18:30).

