Volley mercato: Tifernum Città di Castello, ufficiale torna in biancorosso Marta Nardi

Il Città di Castello pallavolo di serie C femminile riporta l’atleta Marta Nardi in biancorosso, nel ruolo opposto, dopo l’esperienza della passata stagione in serie B1. Alla giovane pallavolista tifernate il compito di trascinare la squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali mettendo in campo anche tutta l’esperienza maturata negli anni; la ragazza ha accettato di far parte del nuovo progetto societario e si è dimostrata felice della convocazione da parte della società; sarà a disposizione dei tecnici Brizzi e Barrese per dare il suo apporto in una stagione che come sempre si preannuncia difficile ma come sempre avvincente ed interessante.

