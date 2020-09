Volley mercato: Job Italia Città di Castello, ufficiale Luca Raffanti torna a vestire la maglia biancorossa

Prende ancora maggiore forma l’organico a disposizione di Marco Bartolini per affrontare il campionato di serie B: dopo un anno passato a terminare gli studi universitari, poi brillantemente conclusi con la laurea in Biologia molecolare e genetica, Luca Raffanti, centrale classe ‘96, torna a disposizione della formazione biancorossa con cui è cresciuto. Ed è palpabile la soddisfazione di Marco Bartolini che commenta:”Già due anni fa aveva iniziato con noi, quest’anno è tornato ed è per me un grande segno di appartenenza a questa città e questa società”.

Stesso concetto espresso dal centrale tifernate:” Dopo essere stato fuori regione per motivi di studio sono contento di riprendere a Città di Castello, dove la presenza di Alessandro Franceschini nel mio ruolo sarà motivo di crescita sia personale che di squadra. Lo stesso posso dire di Davide Marra che ho conosciuto in questi primi giorni: si sta rivelando molto professionale nel suo ruolo di preparatore-giocatore e lavora scrupolosamente per farci trovare pronti all’impegno che ci attenderà. Ringrazio infine Marco Bartolini, Andrea Radici e la società per aver compreso le mie esigenze lavorative e avermi permesso di far parte di questo gruppo che è composto da amici prima ancora che da giocatori”. Nell’attesa che anche Franceschini e Fuganti Pedoni si aggreghino al gruppo, Marra e compagni continuano, tempo permettendo, il lavoro all’aperto nella struttura del centro sportivo Pampaloni di Fighille.

