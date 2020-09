Trasporto pubblico: Annalisa Costa (CPS) “Dopo mesi di attesa, fumata bianca sulla questione ristoro abbonamenti acquistati nel 2019 non utilizzati a causa del Covid-19”

Gli utenti, nonostante l’attesa di mesi e mesi a seguito delle nostre numerose richieste, ringraziano non si sa chi.. visti i palleggi di responsabilità…

Ma come si dice “non importa di che colore è il gatto… l’importante è che prenda il topo”!

Ci vengono però spontanee alcune domande a cui l’assessore ai trasporti ha cercato di dare parziali risposte: che faranno gli utenti che non vorranno proseguire la scuola (es i ragazzi che finite le superiori non hanno intenzione di continuare con l’università) o i lavoratori che hanno ottenuto trasferimento di lavoro in zone più vicine ad utilizzare i voucher che fsbusitalia propone? La risposta è stata che i vouchers potrebbero essere ceduti ad altri…. E se questo non fosse possibile???

E ancora, come possiamo noi utenti programmare eventuali abbonamenti futuri con l’utilizzo dei buoni se non si ha l’orario consono più volte richiesto e le linee guida, anche minime, sulla scuola e soprattutto nelle università???

Ci dicono, inoltre, proprio stamattina che i bus, soprattutto scolastici, devono essere occupati per l’80%. A questo punto, chi si prenderà la briga di fare il calcolo rapido alla salita sul mezzo??? E i poveretti che non rientrano nel calcolo, che cosa faranno? Forse come il mitico Fantozzi che si attaccava alle portiere esterne del autobus!!!

Rimarranno anche questi quesiti da lascia o raddoppia…. Chissà.. Chi vivrà vedrà!!

Annalisa Costa

