Pietralunga – Servizi educativi, il Comune incontra le famiglie con bambini da 0 a 3 anni per mantenere in vita il nido d’infanzia nel territorio

Il Comune di Pietralunga, sulla scia di quanto anticipato nei giorni scorsi, incontrerà giovedì 3 settembre, alle ore 18.30, nell’Anfiteatro del Monumento al Partigiano Umbro le famiglie dei bambini di età compresa da 0 a 3 anni, per discutere insieme sulle possibili soluzioni per mantenere in vita il servizio di nido d’infanzia nel territorio.

Lo spazio formativo gestito dalla cooperativa sociale “A Piccoli Passi”, a causa delle poche iscrizioni (solamente 4), rischia di non riaprire le porte, nonostante l’Amministrazione comunale, compatibilmente alle normative vigenti e alla propria situazione economica, si è resa disponibile a intervenire per sostenere finanziariamente il servizio, insieme al sostegno economico di un’importante azienda locale.

“Questo incontro con le famiglie dei bambini nati nel triennio 2018–2020 – riferisce l’Amministrazione comunale – è stato organizzato per sensibilizzare le stesse ad iscrivere i propri figli al servizio. Il nido rappresenta la migliore scelta educativa e formativa rispetto ad altre possibilità ed è sicuramente la decisione più vantaggiosa a livello economico. In ogni caso, sarebbe un peccato perdere questo prezioso servizio per tutto il territorio. Ricordiamo infatti che il nido non può avere un futuro senza un raggiungimento minimo d’iscrizioni, fissato in numero 8/10 bambini”.

