Lignani (FD’I) ” Bettarelli si tranquillizzi: il Festival avra’ un futuro solo con le istituzioni a prescindere dalle passerelle”

Un Consigliere regionale dovrebbe occuparsi di qualcosa di più qualificante rispetto alla presenza o meno di un rappresentante regionale a uno spettacolo. Il nuovo corso dell’Umbria, concreto e operativo, prescinde dalle passerelle presenzialiste del Partito istituzione che appartengono al tempo che fu e che tanto appassionano Bettarelli. La Regione sta onorando gli impegni finanziari presi nei confronti del Festival delle Nazioni e la presenza di due Consiglieri di sua espressione nel CdA non e’una graziosa concessione ma la semplice conferma della situazione pregressa con il membro della Comunità Montana espresso dall’ente che la ha incorporata.Ma tutto questo non interessa alla Comunita’: serve invece un progetto che prescinda dalle occupazioni partitocratiche e dall’utilizzo a fini personalistici di una istituzione culturale che avra’ un futuro solo con le Istituzioni (Comune e Regione) impegnate in via diretta e con propri rappresentanti. Pensare di stravolgere la governance del Festival per restaurare l’ancien regime troverà la ferma opposizione di FdI e dei tifernati che guardano al futuro .

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati