Associazione mostra nazionale del Tartufo: Città di Castello a Campobasso per la candidatura Unesco del Tartufo

Anche Città di Castello sarà presente all’educational che l’Associazione nazionale Città del tartufo terrà a Campobasso, per l’organizzazione della Regione Molise, sulla candidatura Unesco come patrimonio immateriale dell’Umanità della Cerca e della Cavatura del Tartufo. Lo annuncia l’Associazione Mostra del Tartufo di Città di Castello e il consigliere delegato alla Promozione del Tartufo Luigi Bartolini, che parteciperà personalmente alla riunione: “I tempi di questa iniziativa stanno stringendo. Ormai l’Unesco è chiamata a decidere e lo farà nei prossimi mesi che sono delicatissimi per capire se la risposta sarà positiva o negativa. Faremo il punto dopo i mesi dell’Emergenza Covid che sta fortemente condizionando anche la stagione di valorizzazione di questa eccellenza ma che non condizionerà le attività dei tartuficultori. Stiamo lavorando all’edizione numero 41 della Mostra nazionale del Tartufo bianco che si terrà come è tradizione il Ponte di Ognissanti e la trasferta di Campobasso sarà un momento di confronto anche sulle modalità che le manifestazioni sul Tartufo, per definizione molto animate e frequentate, potranno riconvertirsi all’esigenza di sicurezza e di distanziamento sociale”. L’educational di Campobasso, dal 4 al 6 settembre, interessa i rappresentanti dei comuni soci e gli addetti stampa, la stampa nazionale e coinvolgerà anche il Ministero dei Beni culturali. Sarà presentata anche la nuova brochure legata alla candidatura Unesco. L’iniziativa fortemente voluta e sostenuta dalla Regione Molise, sarà anche un’occasione per guardare ai progetti futuri dell’Associazione.

