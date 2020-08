Pallavolo Tifernum Città di Castello: Brizzi e Mandrelli “pronti a ripartire in sicurezza. Grazie al Comune, per lo sforzo “

“Ci siamo, finalmente tra pochi giorni torneremo in palestra, per fare quello che amiamo di più, insegnare ai nostri ragazzi la pallavolo. E’ stata dura, ma ora finalmente iniziamo ad intravedere la luce in fondo al tunnel. Sarà un anno complicato difficile da gestire, ma riusciremo a venirne a capo. E’ tempo di parlare anche di obbiettivi sportivi, che per quanto riguarda il femminile è il salto di categoria entro tre anni. Vogliamo ringraziare per l’opportunità che ci viene data di lavorare serenamente e in sicurezza in primis il presidente, ma anche il comune e polisport che si sono spesi per far si che il nostro movimento potesse continuare ad avere un futuro”

