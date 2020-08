Pallavolo: sabato 5 settembre, la presentazione della stagione sportiva 20/21 della ERM group San Giustino

Sabato 5 settembre alle ore 9:00, presso la Elmec di Claudio Bigi, la Società Pallavolo San Giustino presenterà la nuova stagione 2020-2021. Il programma della mattinata prevede una riunione tecnica per illustrare gli obiettivi e il lavoro tecnico che verrà svolto nel corso della stagione. Alla riunione seguirà un incontro con tutto lo Staff medico, per valutare le condizioni fisiche dei giocatori; si effettueranno i primi test e verranno prese le pliche. A seguire un servizio fotografico, con le divise ufficiali del campionato 2020-2021. Nel corso del pomeriggio si succederanno una serie di interviste, per mettere a fuoco le prime impressioni. Al termine si svolgerà la cena societaria, nel rispetto di tutte le disposizioni del DPCM Anti-Covid.

