Fase 3 Bilancio e scuola: Arcaleni e Bucci (Castello Cambia) “dalla Giunta tante promesse, ma fatti concreti pari a zero”

“Al di la dei proclami di facciata e della facili promesse la Giunta Bacchetta si è distinta, in questi mesi, per la totale mancanza di contenuti, di visione politica e di strategia per quanto riguarda le aree di sua competenza. Aumento delle tasse, nessuna direttiva per quanto riguarda il trasporto scolastico e la riapertura dei plessi, per carità la pandemia ha messo a dura prova l’economia in generale e programmare di questi tempi è difficile per tutti, ma noi abbiamo presentato un documento circostanziato, che cifre alla mano, avrebbe garantito un risparmio concreto a famiglie ed imprese. Forte preoccupazione anche per quanto riguarda la ripaertura delle scuole il ritardo, e su questo l’amministrazione ha poche responsabilità e preoccupante, ma questo silenzio e la mancanza di certezze su questioni anche semplici e di stretta competenza comunale, ci danno la cifra della qualità di questa Giunta”

