Estate in città, tanti gli eventi in città. Domani il concerto di Morricone, mercoledì il volto della bellezza e giovedi il piacere del vino AIS

Confermato domani, martedì 1 settembre 2020 alle 21.15, il concerto in Piazza Gabriotti in ricordo di Ennio Morricone, compositore di epiche colonne sonore che saranno interpretate dal soprano Susanna Rigacci, l’interprete preferita del maestro Morricone, accompagnata in questo viaggio attraverso la colonna sonora di film must della cinematografia mondiale da Paolo Zampini al flauto, Antonino Siringo al pianoforte, Francesco Zampini alla chitarra, Guido Zorn al contrabbasso, Walter Paoli alla batteria e Fabio Battistelli al clarinetto, ideatore del concerto insieme al professor Rosario Salvato. L’iniziativa è dedicata alle associazioni di volontariato impegnate nelle attività a contrasto del COVID.

Estate in città propone mercoledì 2 settembre in Piazza Gabriotti, alle 21.00, la settima edizione del Volto della bellezza, organizzato da Claudia Chiarioni, a cui parteciperanno 14 ragazze di Città di Castello e dintorni. “Quest’anno le partecipanti sono molto giovani – dichiara l’organizzatrice, invitando il pubblico a supportarle. “L’emergenza sanitaria ha costretto a ridurre gli appuntamenti che da tre diventano due. Quello di mercoledì e quello del 9 settembre che sarà la tappa conclusiva. All’evento contribuiscono i commercianti di Città di Castello e di Sansepolcro e interverranno con delle esibizioni anche le Scuole di danza”.

Ad Estate in città questa settimana tornano gli appuntamenti umbri dell’associazione AIS Delegazione di Città di Castello, partner ufficiale di Perlage e Musica, evento dedicato agli spumanti umbri, in programma giovedì 3 settembre alle 19.00 in Piazza Matteotti. Tiziana Croci, presidente di AIS Città di Castello parla di “una serata con stile in occasione del decimo anniversario della manifestazione Piacere divino: protagoniste saranno le bollicine delle cantine umbre. Scopriremo come il nostro territorio sia in grado di produrre spumante, con dodici cantine, da Terni arrivando fino a Città di Castello, con i vitigni autoctoni come Trebbiamo San Giovanese e Sagrantino ma anche internazionali come Chardonnay e Pinot nero attraverso il metodo classico champenois, il metodo ancestrale, il metodo charmat”. E’ previsto l’accompagnamento di note musicali, la degustazione gastronomica e la degustazione di vino calice con tasca. Dalle 21.30 negozi aperte e dj set per le vie del centro storico.

